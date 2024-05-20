Рольщикова (Буланова) Анисия Зиновьевна Около 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рольщикова (Буланова) Анисия Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

04.01.1887

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Буланов Зиновий Фёдорович

Мать: Буланова Евдокия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рольщиков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Рольщиков Пётр Иванович

Отец ребёнка: Рольщиков Иван Васильевич

Хитрово, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.09.1876

Сын: Рольщиков Семён Иванович

Отец ребёнка: Рольщиков Иван Васильевич

Хитрово, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.08.1878 ст.

Дочь: Серова (Рольщикова) Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Рольщиков Иван Васильевич

Хитрово, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
МК церкви Святителя Николая (Никольская) села Хитрова, Хитровской волости, Тамбовского уезда, Тамбовской губернии. Крестные: Села Хитрова крестьянин собственник Макар Фомин Ильичёв и девица Ксения З... Показать все
Смерть
04.01.1887
Хитрово, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область

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