Рольщикова (Буланова) Анисия Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смерти04.01.1887
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1873
Отец ребёнка: Рольщиков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
?.09.1876
Отец ребёнка: Рольщиков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
25.08.1878 ст.
Дочь: Серова (Рольщикова) Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Рольщиков Иван Васильевич
МК церкви Святителя Николая (Никольская) села Хитрова, Хитровской волости, Тамбовского уезда, Тамбовской губернии. Крестные: Села Хитрова крестьянин собственник Макар Фомин Ильичёв и девица Ксения З... Показать все
Смерть
04.01.1887