Химинюк Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1944
Дата смерти20.07.2010
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1944
Отец: Химинюк Иван Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1972
Сын: Химинюк Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Химинюк Валентина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Химинюк Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Химинюк Валентина Павловна
Смерть
20.07.2010