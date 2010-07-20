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Химинюк Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1944

Дата смерти

20.07.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1944

Отец: Химинюк Иван Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1972

Сын: Химинюк Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Химинюк Валентина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Химинюк Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Химинюк Валентина Павловна

Смерть
20.07.2010
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