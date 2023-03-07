Мусихина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1697 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусихин Степан Лукин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Матюшинская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717
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