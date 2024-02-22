Филиппов Иван Христофорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филиппов Христофор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Нина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно