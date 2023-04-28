Говядин Леон Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГовядин Леон Леонтьевич

Говядин Леон Леонтьевич

Место рождения

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния

Дата рождения

1855

Дата смерти

10.02.1948

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Говядин Леонтий

Мать: не указана

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1895

Сын: Говядин Александр

Мать ребёнка: Говядина Евдокия

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Говядина Евдокия

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1909

Дочь: Говядина Прасковья Леоновна

Мать ребёнка: Говядина Евдокия

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Полина

Мать ребёнка: Говядина Евдокия

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Говядина Евдокия

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Говядин Локтион

Мать ребёнка: Говядина Евдокия

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Говядина Евдокия

Работа или профессия
Неизвестно
хлебопашец
Смерть
10.02.1948
Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close