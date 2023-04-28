Говядин Леон Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти10.02.1948
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Говядин Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Говядин Александр
Мать ребёнка: Говядина Евдокия
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Говядина Евдокия
Рождение ребёнка
10.11.1909
Дочь: Говядина Прасковья Леоновна
Мать ребёнка: Говядина Евдокия
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Полина
Мать ребёнка: Говядина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Говядина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Говядин Локтион
Мать ребёнка: Говядина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Говядина Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно
хлебопашец
Смерть
10.02.1948