Ворожейкина (Радина) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Радин Михаил Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ворожейкин Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Ворожейкин Владимир О
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Владимировна
Отец ребёнка: Ворожейкин Владимир О
Бракосочетание
Неизвестно