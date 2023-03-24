Ворожейкина (Радина) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВорожейкина (Радина) Валентина Михайловна

Ворожейкина (Радина) Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Радин Михаил Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворожейкин Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Ворожейкин Владимир О

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Владимировна

Отец ребёнка: Ворожейкин Владимир О

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворожейкин Владимир О

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close