Зайчиков Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайчиков Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайчиков Степан Яковлевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайчиков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайчиков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайчиков Илья Яковлевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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