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Завражных Федос Иванов

Место рождения

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Завражных Иван (ст) Семенов

Мать: не указана

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Завражных Ульян Федосов

Мать ребёнка: Завражных Ксения Кириллова

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Татьяна Федосова

Мать ребёнка: Завражных Ксения Кириллова

Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Евдокия Федосова

Мать ребёнка: Завражных Ксения Кириллова

Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Елена Федосова

Мать ребёнка: Завражных Ксения Кириллова

Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завражных Ксения Кириллова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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