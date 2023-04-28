Завражных Федос Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Завражных Иван (ст) Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Мать ребёнка: Завражных Ксения Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Татьяна Федосова
Мать ребёнка: Завражных Ксения Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Евдокия Федосова
Мать ребёнка: Завражных Ксения Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Елена Федосова
Мать ребёнка: Завражных Ксения Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762