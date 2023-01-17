Войтишко Владимир Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Войтишкин Игнат Васильевич
Мать: Войтишко Жена
Ново-Владимировка, Нововладимировка, Нововладимировское, Горбовка, Горбовский
Призыв на военную службу
16.05.1944
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Кизлярский ГВК | Зачислен в 15 запасную стрелковую бригаду г. Сталинград 16 мая 1944 года из Кизлярского Горвоенкомата, 4 класса ��бразования | Кизляр, Кизлярский район, Грозненская область, РСФСР, СС... Показать все
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Войтишко Раиса
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Войтишко Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Войтишко Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Войтишко Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Войтишко Раиса
Смерть
Неизвестно