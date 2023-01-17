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Войтишко Владимир Игнатьевич

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Место рождения

Нововладимирское, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

До 1908 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Войтишкин Игнат Васильевич

Мать: Войтишко Жена

Нововладимирское, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Ново-Владимировка, Нововладимировка, Нововладимировское, Горбовка, Горбовский
Призыв на военную службу
16.05.1944
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Кизлярский ГВК | Зачислен в 15 запасную стрелковую бригаду г. Сталинград 16 мая 1944 года из Кизлярского Горвоенкомата, 4 класса ��бразования | Кизляр, Кизлярский район, Грозненская область, РСФСР, СС... Показать все
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Войтишко Раиса

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Войтишко Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Войтишко Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Войтишко Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войтишко Раиса

Смерть
Неизвестно
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