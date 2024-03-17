Кузякин Владимир Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1973
Сын: Кузякин Виталий Владимирович
Мать ребёнка: (Кузякина) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
16.09.1977
Сын: Кузякин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: (Кузякина) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
06.06.1981
Сын: Кузякин Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: (Кузякина) Надежда Николаевна