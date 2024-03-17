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Кузякин Владимир Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1973

Сын: Кузякин Виталий Владимирович

Мать ребёнка: (Кузякина) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
16.09.1977

Сын: Кузякин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: (Кузякина) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
06.06.1981

Сын: Кузякин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: (Кузякина) Надежда Николаевна

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