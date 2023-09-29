Анфилатова (Головина) Вера Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1953
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1953
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.02.?
Дочь: Шихова Юлия Юрьвна
Отец ребёнка: Анфилатов Юрий Семенович
Рождение ребёнка
18.12.?
Сын: Анфилатов Евгений Юрьевич
Отец ребёнка: Анфилатов Юрий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно