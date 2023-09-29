Анфилатова (Головина) Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анфилатова (Головина) Вера Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1953

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1953

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.02.?

Дочь: Шихова Юлия Юрьвна

Отец ребёнка: Анфилатов Юрий Семенович

Рождение ребёнка
18.12.?

Сын: Анфилатов Евгений Юрьевич

Отец ребёнка: Анфилатов Юрий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анфилатов Юрий Семенович

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