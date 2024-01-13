Поляков (Некрасова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Поляков Василий
Отец ребёнка: Поляков Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Поляков Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатьева Анна
Отец ребёнка: Поляков Кузьма
Смерть
Неизвестно