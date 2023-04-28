Говорухина (Машкова) Гликерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говорухина (Машкова) Гликерия Ивановна

Место рождения

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.05.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
19.10.1903

Муж: Говорухин Фёдор Кириллович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1905

Дочь: Говорухина Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Говорухин Фёдор Кириллович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.07.1907

Сын: Говорухин Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Говорухин Фёдор Кириллович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.12.1910

Сын: Говорухин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Говорухин Фёдор Кириллович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.05.1913

Сын: Говорухин Мефодий Фёдорович

Отец ребёнка: Говорухин Фёдор Кириллович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.12.1914

Дочь: Говорухина Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Говорухин Фёдор Кириллович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.07.1918

Сын: Говорухин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Говорухин Фёдор Кириллович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1921

Сын: Говорухин Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Говорухин Фёдор Кириллович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
Неизвестно
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