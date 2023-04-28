Говорухина (Машкова) Гликерия Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.05.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1903
Рождение ребёнка
04.08.1905
Дочь: Говорухина Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Говорухин Фёдор Кириллович
Рождение ребёнка
02.07.1907
Сын: Говорухин Сергей Фёдорович
Отец ребёнка: Говорухин Фёдор Кириллович
Рождение ребёнка
08.12.1910
Отец ребёнка: Говорухин Фёдор Кириллович
Рождение ребёнка
04.05.1913
Сын: Говорухин Мефодий Фёдорович
Отец ребёнка: Говорухин Фёдор Кириллович
Рождение ребёнка
12.12.1914
Дочь: Говорухина Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Говорухин Фёдор Кириллович
Рождение ребёнка
18.07.1918
Сын: Говорухин Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Говорухин Фёдор Кириллович
Рождение ребёнка
10.07.1921
Сын: Говорухин Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Говорухин Фёдор Кириллович
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
Неизвестно