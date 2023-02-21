Моклокова Лукерья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1813
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Моклоков Серафим Григорьевич
Отец ребёнка: Моклоков Григорий Никитич
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Моклокова Авдотья Григорьевна
Отец ребёнка: Моклоков Григорий Никитич
Смерть
Неизвестно