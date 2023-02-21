Моклокова Лукерья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моклокова Лукерья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1813

Муж: Моклоков Григорий Никитич

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Моклоков Серафим Григорьевич

Отец ребёнка: Моклоков Григорий Никитич

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Моклокова Авдотья Григорьевна

Отец ребёнка: Моклоков Григорий Никитич

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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