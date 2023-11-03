Горбунов Гаврила Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Александра Гаврилова
Мать ребёнка: Горбунова Федосья Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Авдотья Гаврилова
Мать ребёнка: Горбунова Федосья Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Ольга Гаврилова
Мать ребёнка: Горбунова Федосья Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно