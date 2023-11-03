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Горбунов Гаврила Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Горбунов Михаил Никитин

Мать: Горбунова Возм. Агафья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Александра Гаврилова

Мать ребёнка: Горбунова Федосья Матвеева

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Авдотья Гаврилова

Мать ребёнка: Горбунова Федосья Матвеева

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Ольга Гаврилова

Мать ребёнка: Горбунова Федосья Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Федосья Матвеева

Смерть
Неизвестно
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