Лебедин Надежда Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Лебедин Наталья Леонидовна
Отец ребёнка: Лебедин Леонид Федорович
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Лебедин Татьяна Леонидовна
Отец ребёнка: Лебедин Леонид Федорович
Смерть
1982