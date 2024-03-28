Лебедин Надежда Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедин Надежда Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедин Леонид Федорович

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Лебедин Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Лебедин Леонид Федорович

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Лебедин Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: Лебедин Леонид Федорович

Смерть
1982

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