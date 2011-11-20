Константинова (Белова) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова (Белова) Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1941

Дата смерти

20.11.2011

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1941

Отец: Белов Михаил Ксенофонтович

Мать: Белова Евлампея

Рождение ребёнка
26.08.1962

Сын: Константинов Владимир Вячеславович

Отец ребёнка: Константинов Вячеслав Васильевич

Рождение ребёнка
14.06.1971

Дочь: Рудных Людмила Вячеславовна

Отец ребёнка: Константинов Вячеслав Васильевич

Рождение ребёнка
15.01.1976

Дочь: Злотникова Анна Вячеславовна

Отец ребёнка: Константинов Вячеслав Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Вячеслав Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
20.11.2011
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