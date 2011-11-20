Константинова (Белова) Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1941
Дата смерти20.11.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1941
Отец: Белов Михаил Ксенофонтович
Мать: Белова Евлампея
Рождение ребёнка
26.08.1962
Сын: Константинов Владимир Вячеславович
Отец ребёнка: Константинов Вячеслав Васильевич
Рождение ребёнка
14.06.1971
Дочь: Рудных Людмила Вячеславовна
Отец ребёнка: Константинов Вячеслав Васильевич
Рождение ребёнка
15.01.1976
Дочь: Злотникова Анна Вячеславовна
Отец ребёнка: Константинов Вячеслав Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
20.11.2011