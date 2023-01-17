Крылова (Мамистова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова (Мамистова) Екатерина Александровна

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Место рождения

Педунцево, Муравьищенская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

22.11.1912

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1912

Отец: Мамистов Александр Павлович

Мать: Мамистова Анна Александровна

Педунцево, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1932

Сын: Крылов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Крылов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крылов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Козлова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Крылов Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылов Николай Николаевич

Смерть
1995
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