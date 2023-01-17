Крылова (Мамистова) Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения22.11.1912
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1912
Рождение ребёнка
1932
Сын: Крылов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Крылов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крылов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Козлова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Крылов Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995