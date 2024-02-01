Протасов Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Протасов Михаил Антонович
Мать: Протасова Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Протасова Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Протасова Праскевия Прокофьевна
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: Протасова Праскевия Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно