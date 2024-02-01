Протасов Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасов Дмитрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Протасов Михаил Антонович

Мать: Протасова Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Протасова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Протасова Праскевия Прокофьевна

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Протасов Ефим Дмитриевич

Мать ребёнка: Протасова Праскевия Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Протасова Праскевия Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
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