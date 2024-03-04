Попков Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.04.1897
Сын: Попков Иосиф Александрович
Мать ребёнка: Попкова Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
13.10.1899
Дочь: Сазонтова Попкова Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Попкова Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
10.05.1912
Дочь: Попкова Александра
Мать ребёнка: Попкова Ефросинья Петровна