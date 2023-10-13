Силуянов Федул Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силуянов Федул Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1912

Дочь: Широкова Александра Федуловна

Мать ребёнка: не указана

деревня Важня, Опаринский район Кировская область
Рождение ребёнка
20.12.1921

Дочь: Силуянова Галина Федуловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1933

Дочь: Силуянова Зоя Федуловна

Мать ребёнка: Силуянова Устинья Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силуянова Устинья Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Силуянова Евдокия Федуловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Силуянова Зинаида Федуловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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