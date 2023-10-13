Силуянов Федул Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1912
Дочь: Широкова Александра Федуловна
Мать ребёнка: не указана
деревня Важня, Опаринский район Кировская область
Рождение ребёнка
20.12.1921
Дочь: Силуянова Галина Федуловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1933
Дочь: Силуянова Зоя Федуловна
Мать ребёнка: Силуянова Устинья Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Силуянова Евдокия Федуловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Силуянова Зинаида Федуловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно