Павел Евсеевич
Место рождения
Дата рождения14.12.1828 ст.
Дата смерти27.01.1850 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1828 ст.
Отец: Евсей Иванович
Мать: Аксинья Ефимовна
Рождение ребёнка
05.01.1848 ст.
Сын: Савелий Павлович
Мать ребёнка: Аграфена Семеновна
Абутьково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.07.1850 ст.
Сын: Никанор Павлович
Мать ребёнка: Аграфена Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Семеновна
Смерть
27.01.1850 ст.
Причина смерти: от чахотки