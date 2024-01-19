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Павел Евсеевич

Место рождения

Чибичкино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.12.1828 ст.

Дата смерти

27.01.1850 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1828 ст.

Отец: Евсей Иванович

Мать: Аксинья Ефимовна

Чибичкино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.01.1848 ст.

Сын: Савелий Павлович

Мать ребёнка: Аграфена Семеновна

Абутьково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.07.1850 ст.

Сын: Никанор Павлович

Мать ребёнка: Аграфена Семеновна

Чибичкино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Семеновна

Смерть
27.01.1850 ст.
Чибичкино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: от чахотки
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