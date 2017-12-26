(Шевцова) Евдокия
Место рождения
Дата рождения07.04.1926
Дата смерти26.12.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1926
Отец: Шевцов Никита
Мать: Степанида
Образование
С 1940
Гомель, Гомельская область
Фельдшерской училище
Работа или профессия
С 1948
д. Гута Брянской области Злынковский район
Фельдшер
Бракосочетание
25.12.1949
Муж: Леженников Николай
Рождение ребёнка
21.10.1950
Дочь: Мокрушина Мария
Отец ребёнка: Леженников Николай
Рождение ребёнка
07.09.1953
Дочь: Могилевская Людмила
Отец ребёнка: Леженников Николай
Рождение ребёнка
07.06.1960
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Леженников Николай
Смерть
26.12.2017
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно