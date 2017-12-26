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(Шевцова) Евдокия

Место рождения

Демьянки, Добрушский район, Гомельская область

Дата рождения

07.04.1926

Дата смерти

26.12.2017

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1926

Отец: Шевцов Никита

Мать: Степанида

Демьянки, Добрушский район, Гомельская область
Образование
С 1940
Гомель, Гомельская область
Фельдшерской училище
Работа или профессия
С 1948
д. Гута Брянской области Злынковский район
Фельдшер
Бракосочетание
25.12.1949

Муж: Леженников Николай

Рождение ребёнка
21.10.1950

Дочь: Мокрушина Мария

Отец ребёнка: Леженников Николай

Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
07.09.1953

Дочь: Могилевская Людмила

Отец ребёнка: Леженников Николай

Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
07.06.1960

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Леженников Николай

Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
26.12.2017
Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
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