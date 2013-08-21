Потуполова (Метс) Сальме Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потуполова (Метс) Сальме Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1935

Дата смерти

21.08.2013

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1935

Отец: Mets Mihkel

Мать: Mets Minna

Рождение ребёнка
19.06.1964

Сын: Потуполов Петр

Отец ребёнка: Потуполов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Диана

Отец ребёнка: Потуполов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потуполов Анатолий

Отец ребёнка: Потуполов Михаил

Смерть
21.08.2013
Похороны
27.08.2013
Таллин, Эстонская ССР
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