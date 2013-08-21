Потуполова (Метс) Сальме Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1935
Дата смерти21.08.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1935
Отец: Mets Mihkel
Мать: Mets Minna
Рождение ребёнка
19.06.1964
Сын: Потуполов Петр
Отец ребёнка: Потуполов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Диана
Отец ребёнка: Потуполов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потуполов Анатолий
Отец ребёнка: Потуполов Михаил
Смерть
21.08.2013
Похороны
27.08.2013
Таллин, Эстонская ССР