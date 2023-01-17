Разумков Анатолий Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1954
Сын: Разумков Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Разумкова Муза Павловна
Посёлок Арти
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разумков Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Разумкова Муза Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Разумкова Муза Павловна
Смерть
Неизвестно