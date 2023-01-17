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Разумков Анатолий Петрович

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Место рождения

Арти, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Арти, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.08.1954

Сын: Разумков Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Разумкова Муза Павловна

Посёлок Арти
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумков Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Разумкова Муза Павловна

Арти, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разумкова Муза Павловна

Смерть
Неизвестно
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