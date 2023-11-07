Василенко Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1986

Сын: Василенко Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Василенко Галина Станиславовна

Рождение ребёнка
08.06.1992

Сын: Василенко Роман Николаевич

Мать ребёнка: Василенко Галина Станиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василенко Галина Станиславовна

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