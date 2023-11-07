Василенко Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1986
Сын: Василенко Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Василенко Галина Станиславовна
Рождение ребёнка
08.06.1992
Сын: Василенко Роман Николаевич
Мать ребёнка: Василенко Галина Станиславовна
Бракосочетание
Неизвестно