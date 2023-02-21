Скрипка Степан Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1830 и 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1830 и 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1857 и 1858
Мать ребёнка: не указана
с. Брусиловка Седневской волости Черниговской губернии
Место жительства
12.03.1886 ст.
пароход "Петербург"
Смерть
Неизвестно
Раковка, Уссурийский, Приморский край