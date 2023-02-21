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Скрипка Степан Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1830 и 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Между 1857 и 1858 г.р.

Добавил:

МИ
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Место
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Рождение
Между 1830 и 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1857 и 1858

Сын: Скрипка Павел Степанов

Мать ребёнка: не указана

с. Брусиловка Седневской волости Черниговской губернии
Место жительства
12.03.1886 ст.
пароход "Петербург"
Смерть
Неизвестно
Раковка, Уссурийский, Приморский край
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