Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Розенберг Альберт Робертович
Розенберг Альберт Робертович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1949
Пол
Мужской
Отец
Розенберг Роберт
Мать
Розенберг (Скроман) Вера Изидоровна (Сидоровна)
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец:
Розенберг Роберт
Мать:
Розенберг Вера Изидоровна (Сидоровна)
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия