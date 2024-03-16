Рыжеволова (Гончарова) Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.04.1961
Дочь: Якунина Наталья Афанасьевна
Отец ребёнка: Рыжеволов Афанас
Гиагинская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыжеволов Сергей Афанасьевич
Отец ребёнка: Рыжеволов Афанас
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыжеволов Афанас
Смерть
Неизвестно