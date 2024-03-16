Рыжеволова (Гончарова) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжеволова (Гончарова) Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гончаров Василий Сергеевич

Мать: Гончарова Елизавета Ефремовна

Рождение ребёнка
04.04.1961

Дочь: Якунина Наталья Афанасьевна

Отец ребёнка: Рыжеволов Афанас

Гиагинская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжеволов Сергей Афанасьевич

Отец ребёнка: Рыжеволов Афанас

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжеволов Афанас

Смерть
Неизвестно
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