Филиппова (Вихорева) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Вихорева) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1990

Отец: Вихорев Николай Алексеевич

Мать: Вихорева Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
05.10.2015

Дочь: Филиппова Василиса Романовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.06.2018

Сын: Филиппов Никита Романович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.10.2021

Сын: Филиппов Михаил Романович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Роман Александрович

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