Филиппова (Вихорева) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1990
Рождение ребёнка
05.10.2015
Дочь: Филиппова Василиса Романовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.06.2018
Сын: Филиппов Никита Романович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.10.2021
Сын: Филиппов Михаил Романович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно