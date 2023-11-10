Горяева Татьяна Данилова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
24 на момент переписи
Рождение ребёнка
17.04.1903
Сын: Горяев Федор Фомич
Отец ребёнка: Горяев Фома Харитонов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горяев Фома Харитонов
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно