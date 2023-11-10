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Горяева Татьяна Данилова

Место рождения

Юргинское, Юргинский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1903 г.р.
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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Юргинское, Юргинский муниципальный район, Тюменская область
24 на момент переписи
Рождение ребёнка
17.04.1903

Сын: Горяев Федор Фомич

Отец ребёнка: Горяев Фома Харитонов

Юргинское, Юргинский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горяев Фома Харитонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горяев Фома Харитонов

Юргинское, Юргинский муниципальный район, Тюменская область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горяев Фома Харитонов

Смерть
Неизвестно
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