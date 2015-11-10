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Калафат Александр Анатольевич

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Место рождения

Бжедуховская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

03.11.1965

Дата смерти

10.11.2015

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1941 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1965

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Валентина Леонтьевна

Бжедуховская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.11.2015
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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