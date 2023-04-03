Мамонтова (Каданцева) Светлана Геннадиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова (Каданцева) Светлана Геннадиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1972

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1972

Отец: Каданцев Геннадий Дмитриевич

Мать: не указана

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