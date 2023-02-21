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Ермолина Александра Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1843

Дочь: Параскевва Якимова

Отец ребёнка: Ермолин Яким(Еким) Ефимов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Ермолин Иван Якимов

Отец ребёнка: Ермолин Яким(Еким) Ефимов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агрипина Якимова

Отец ребёнка: Ермолин Яким(Еким) Ефимов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Вера Якимовна(Екимовна)

Отец ребёнка: Ермолин Яким(Еким) Ефимов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евлампия Якимовна

Отец ребёнка: Ермолин Яким(Еким) Ефимов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолин Яким(Еким) Ефимов

Смерть
Неизвестно
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