Ермолина Александра Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1843
Дочь: Параскевва Якимова
Отец ребёнка: Ермолин Яким(Еким) Ефимов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ермолин Иван Якимов
Отец ребёнка: Ермолин Яким(Еким) Ефимов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агрипина Якимова
Отец ребёнка: Ермолин Яким(Еким) Ефимов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Вера Якимовна(Екимовна)
Отец ребёнка: Ермолин Яким(Еким) Ефимов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евлампия Якимовна
Отец ребёнка: Ермолин Яким(Еким) Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно