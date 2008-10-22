Хабышева Агния Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабышева Агния Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1941

Дата смерти

22.10.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабышев Валерий Павлович

Отец ребёнка: Хабышев Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабышев Александр Павлович

Отец ребёнка: Хабышев Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабышев Евгений Павлович

Отец ребёнка: Хабышев Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабышев Иван Павлович

Отец ребёнка: Хабышев Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хабышев Павел Иванович

Смерть
22.10.2008
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