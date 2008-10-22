Хабышева Агния Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1941
Дата смерти22.10.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хабышев Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабышев Александр Павлович
Отец ребёнка: Хабышев Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хабышев Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хабышев Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.2008