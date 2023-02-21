Старицын Никанор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1902
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1902
Отец: Старицын Михаил
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старицына Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
25.06.1943
Рождение ребёнка
1943
Томская обл., на спецпоселении
Рождение ребёнка
1946
Томская обл., на спецпоселении
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1970