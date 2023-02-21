Старицын Никанор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старицын Никанор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1902

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

1876 г.р.

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1902

Отец: Старицын Михаил

Мать: Старицына Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старицына Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
25.06.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старицына Анна Семёновна

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старицына Анна Семёновна

Томская обл., на спецпоселении
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старицына Анна Семёновна

Томская обл., на спецпоселении
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1970
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