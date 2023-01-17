Лазорин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазорин Василий Иванович

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Место рождения

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Дата рождения

1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Лазорин Евгений Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Уварово, город Уварово, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.08.1936

Сын: Лазорин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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