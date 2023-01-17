Лазорин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Лазорин Евгений Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Уварово, город Уварово, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.08.1936
Сын: Лазорин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
Неизвестно