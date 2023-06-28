Егорова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1908
Дочь: Гревцева Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Егоров Алексей Алексеевич
Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трегубова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Егоров Алексей Алексеевич
Смерть
Неизвестно