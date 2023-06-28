Егорова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1908

Дочь: Гревцева Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Егоров Алексей Алексеевич

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трегубова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Егоров Алексей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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