Антюхина (Переславцева) Мария Митрофановна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1881 ст.
Рождение ребёнка
16.08.1882 ст.
Дочь: Антюхина Наталья Филипповна
Отец ребёнка: Антюхин Филипп Антиохович
Рождение ребёнка
24.08.1883 ст.
Сын: Антюхин Александр Филиппович
Отец ребёнка: Антюхин Филипп Антиохович
Рождение ребёнка
25.08.1885 ст.
Отец ребёнка: Антюхин Филипп Антиохович
Рождение ребёнка
28.12.1888 ст.
Дочь: Антюхина Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Антюхин Филипп Антиохович
Рождение ребёнка
28.12.1888 ст.
Сын: Антюхин Василий Филиппович
Отец ребёнка: Антюхин Филипп Антиохович
Рождение ребёнка
13.10.1891 ст.
Дочь: Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Антюхин Филипп Антиохович
Смерть
Неизвестно