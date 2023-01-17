Антюхина (Переславцева) Мария Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антюхина (Переславцева) Мария Митрофановна

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Место рождения

Айдарово, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Айдарово, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
01.11.1881 ст.

Муж: Антюхин Филипп Антиохович

Рождение ребёнка
16.08.1882 ст.

Дочь: Антюхина Наталья Филипповна

Отец ребёнка: Антюхин Филипп Антиохович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.08.1883 ст.

Сын: Антюхин Александр Филиппович

Отец ребёнка: Антюхин Филипп Антиохович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.08.1885 ст.

Сын: Антюхин Иван Филиппович

Отец ребёнка: Антюхин Филипп Антиохович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.12.1888 ст.

Дочь: Антюхина Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Антюхин Филипп Антиохович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.12.1888 ст.

Сын: Антюхин Василий Филиппович

Отец ребёнка: Антюхин Филипп Антиохович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.10.1891 ст.

Дочь: Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Антюхин Филипп Антиохович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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