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Кайгородов Александр Павлович

Место рождения

Александровка, Горно-Алтайская, Россия

Дата рождения

25.05.1936

Дата смерти

12.08.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1936

Отец: ?

Мать: Кайгородова Анна

Александровка, Горно-Алтайская, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Шофер
Смерть
12.08.2012
Новосибирск, Новосибирская, Россия
Похороны
Неизвестно
Кудряши, Новосибирск, Новосибирская, Россия
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