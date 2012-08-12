Кайгородов Александр Павлович
Место рожденияАлександровка, Горно-Алтайская, Россия
Дата рождения25.05.1936
Дата смерти12.08.2012
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1936
Отец: ?
Мать: Кайгородова Анна
Александровка, Горно-Алтайская, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Шофер
Смерть
12.08.2012
Новосибирск, Новосибирская, Россия
Похороны
Неизвестно
Кудряши, Новосибирск, Новосибирская, Россия