Карина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарина

Карина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1976

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1953 г.р.

Муж

1964 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976

Отец: Валецкий Сергей

Мать: Валецкая Ингрида

Рождение ребёнка
2003

Сын: Клинковштейн Ян

Отец ребёнка: Клинковштейн Оскар

Рождение ребёнка
2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клинковштейн Оскар

Рождение ребёнка
2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клинковштейн Оскар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клинковштейн Оскар

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close