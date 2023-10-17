Карина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976
Отец: Валецкий Сергей
Мать: Валецкая Ингрида
Рождение ребёнка
2003
Сын: Клинковштейн Ян
Отец ребёнка: Клинковштейн Оскар
Рождение ребёнка
2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клинковштейн Оскар
Рождение ребёнка
2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клинковштейн Оскар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клинковштейн Оскар