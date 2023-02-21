Быкадорова Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкадорова Анна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1930

Дочь: Баскакова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Баскаков Николай

Рождение ребёнка
12.06.1933

Дочь: Баскакова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Баскаков Николай

Смерть
Неизвестно
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