Быкадорова Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1930
Дочь: Баскакова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Баскаков Николай
Рождение ребёнка
12.06.1933
Дочь: Баскакова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Баскаков Николай
Смерть
Неизвестно