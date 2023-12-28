Кайсарова (Захарченко) Жанна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайсарова (Захарченко) Жанна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.2010

Сын: Андриков Максим Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.05.2016

Сын: Кайсаров Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Кайсаров Василий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайсаров Василий Владимирович

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