Семина (Максимова) Пелагея Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семина (Максимова) Пелагея Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1919

Дата смерти

09.04.2016

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1919

Отец: Максимов Максим Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1941

Дочь: Гапко Людмила Андреевна

Отец ребёнка: Сёмин Андрей Григорьевич

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.03.1950

Дочь: Игольникова Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Сёмин Андрей Григорьевич

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.11.1951

Дочь: Сёмин Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Сёмин Андрей Григорьевич

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Смерть
09.04.2016
Хмельницкий, Хмельницька область
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