Семина (Максимова) Пелагея Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1919
Дата смерти09.04.2016
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1919
Отец: Максимов Максим Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1941
Дочь: Гапко Людмила Андреевна
Отец ребёнка: Сёмин Андрей Григорьевич
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.03.1950
Дочь: Игольникова Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Сёмин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
27.11.1951
Дочь: Сёмин Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Сёмин Андрей Григорьевич
Смерть
09.04.2016
Хмельницкий, Хмельницька область