Казакова Аграфена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казаков Николай
Мать: Нет Имени
Рождение ребёнка
12.11.1955
Сын: Шустиков Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Шустиков Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шустиков Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Шустиков Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шустиков Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шустиков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Шустиков Алексей Павлович
Смерть
Неизвестно