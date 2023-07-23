Казакова Аграфена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова Аграфена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казаков Николай

Мать: Нет Имени

Рождение ребёнка
12.11.1955

Сын: Шустиков Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Шустиков Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шустиков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Шустиков Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шустиков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шустиков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Шустиков Алексей Павлович

Смерть
Неизвестно
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