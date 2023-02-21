Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Иван Васильев
Иван Васильев
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1745
Дата смерти
1808
Пол
Мужской
Отец
Василий
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец:
Василий
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Нежилой крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи
, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1808
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия