Иван Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Василий

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Нежилой крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1808
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