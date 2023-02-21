Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНина Михайловна

Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Неверова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Неверов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неверова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Неверов Николай Александрович

Шарташское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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