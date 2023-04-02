Давыдова (Богданова) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Богданова) Анна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

1956 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2011 г.р.

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1980

Отец: Богданов Владимир

Мать: Ряскина Ольга Вениаминовна

Рождение ребёнка
18.10.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Александр Владимирович

Беломорск, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
11.09.2011

Дочь: Давыдова Василиса Александровна

Отец ребёнка: Давыдов Александр Владимирович

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