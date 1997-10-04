Жирнов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жирнов Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1925

Дата смерти

04.10.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1925

Отец: не указан

Мать: Жирнова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
07.05.1957

Дочь: Райкова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Жирнова Нина Петровна

Рождение ребёнка
22.10.1962

Сын: Жирнов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Жирнова Нина Петровна

Смерть
04.10.1997
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