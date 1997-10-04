Жирнов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1925
Дата смерти04.10.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1925
Отец: не указан
Мать: Жирнова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
07.05.1957
Дочь: Райкова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Жирнова Нина Петровна
Рождение ребёнка
22.10.1962
Сын: Жирнов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Жирнова Нина Петровна
Смерть
04.10.1997