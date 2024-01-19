Лысяк Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.08.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1970
Рождение ребёнка
13.08.1993
Дочь: Лебедь Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Лысяк Елена Владимировна
Рождение ребёнка
27.09.1997
Сын: Лебедь Константин Юрьевич
Мать ребёнка: Лысяк Елена Владимировна
Рождение ребёнка
06.05.2004
Дочь: Лысяк Илона Юрьевна
Мать ребёнка: Лысяк Елена Владимировна
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
06.07.2013
Дочь: Лысяк Валентина Юрьевна
Мать ребёнка: Лысяк Елена Владимировна