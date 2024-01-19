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Лысяк Юрий Николаевич

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Место рождения

Вахрушев, Поронайский, Сахалинская область

Дата рождения

25.08.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1970

Отец: Лысяк Николай Сергеевич

Мать: Лысяк Валентина Николаевна

Вахрушев, Поронайский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
13.08.1993

Дочь: Лебедь Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Лысяк Елена Владимировна

Рождение ребёнка
27.09.1997

Сын: Лебедь Константин Юрьевич

Мать ребёнка: Лысяк Елена Владимировна

Рождение ребёнка
06.05.2004

Дочь: Лысяк Илона Юрьевна

Мать ребёнка: Лысяк Елена Владимировна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
06.07.2013

Дочь: Лысяк Валентина Юрьевна

Мать ребёнка: Лысяк Елена Владимировна

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